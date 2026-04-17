Український державний банк “Ощадбанк” ініціює новий міжнародний арбітраж проти рф за захоплені активи в чотирьох областях України, повідомили у фінансовій установі 17 квітня, пише УНН.

7 квітня 2026 року Ощадбанк офіційно передав на розгляд міжнародного арбітражу позов проти рф щодо захоплених активів у чотирьох областях України – повідомили в Ощадбанку у соцмережах.

Спір стосується захисту інвестицій у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Через незаконні дії агресора банк втратив значні активи та можливість працювати в цих регіонах.

Спір виник відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України та урядом рф про заохочення та взаємний захист інвестицій. У повідомленні про арбітраж Ощадбанк зафіксував численні порушення рф своїх зобов’язань за міжурядовою угодою, а також базових норм міжнародного права.

“Важливо: ще у липні 2025 року ми направили рф офіційне повідомлення про спір, але, очікувано, реакції не надійшло. Тепер справу розглядатиме міжнародний суд”, – вказали в банку.

Наразі, як повідомляється, триває етап формування складу міжнародного арбітражного суду відповідно до положень двосторонньої угоди.

“Це судове провадження стосується збитків, яких Ощадбанк зазнав у чотирьох регіонах України внаслідок незаконних дій рф. Ми послідовно рухаємося до реального відшкодування цих втрат: за попередніми рішеннями сума вимог Ощаду вже перевищує 1,3 млрд доларів, і цей позов є наступним кроком у притягненні держави-агресора до фінансової відповідальності”, – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.