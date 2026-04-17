Європі потрібно більше стейблкоїнів на основі євро, заявив у п’ятницю міністр фінансів Франції Ролан Лескюр, і закликав банки блоку вивчити можливість використання токенізованих депозитів, щоб допомогти покласти край домінуванню США у сфері цифрових платежів, пише УНН з посиланням на Reuters.

У попередньо записаному виступі на криптоконференції в Парижі Лескюр заявив, що відносно невеликий обсяг стейблкоїнів, прив’язаних до євро, порівняно зі стейблкоїнами, прив’язаними до долара, є “незадовільним”.

Банки по всьому світу експериментують зі стейблкоїнами – типом криптовалюти, призначеної для підтримки постійної вартості та забезпеченої традиційними валютами. Декілька банків об’єднали зусилля для тестування цієї технології, особливо після того, як президент США Дональд Трамп минулого року підписав закон, який встановлює правила для стейблкоїнів.

Однак на ринку стейблкоїнів домінує компанія Tether, що базується в Сальвадорі, і ці монети використовуються в основному для криптовалютної торгівлі, а їхня роль у здійсненні платежів залишається мінімальною. Згідно з опублікованою на цьому тижні аналітичною запискою, дві третини європейських банків, опитаних RBC Capital Markets, заявили, що попит на стейблкоїни залишається обмеженим.

Група європейських банків, включаючи ING, UniCredit та BNP Paribas, створила компанію для запуску прив’язаного до євро стейблкоїну у другій половині 2026 року, який, як вони сподіваються, протистоятиме домінуванню США у сфері цифрових платежів.

“Це те, що нам потрібно, і це те, чого ми хочемо”, – сказав Лескюр у п’ятницю, говорячи про цю ініціативу. “Я також наполегливо закликаю банки продовжити вивчення можливості запуску токенізованих депозитів”, – додав він. Токенізація має на увазі створення токенів на основі блокчейну, що замінюють існуючі фінансові активи.

Європейські політики намагаються знизити залежність від неєвропейських платіжних систем через напружені відносини зі США, які посилили побоювання з приводу фрагментації платіжних послуг у ЄС.

Європейський центральний банк розробляє цифровий євро, щоб зберегти роль грошей центрального банку в цифровій економіці, хоча в деяких країнах банківські лобі чинять опір цим планам, а прогрес у Європейському парламенті йде повільно.