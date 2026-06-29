Снігурівський районний суд Миколаївської області визнав двох військовослужбовців збройних сил РФ винуватими в порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 червня.

У 2022 році село Євгенівка Миколаївської області було тимчасово окуповане. Там дислокувалась 205-та окрема мотострілецька козача бригада, яка входить до складу 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Сухопутних військ РФ.

Командиром роти цієї бригади був Владіслав Лопатін, а його заступником Валєрій Подлєднєв.

У серпні 2022-го місцевий житель із дружиною на мотоблоку підʼїхали до будинку, в якому жили окупанти. Чоловік попросив у Лопатіна дозволу й допомоги щоб забрати тушу корови, яка підірвалась на замінованому полі. При цьому також скаржився на те, що селян не попередили про мінування околиць, що наражає їх та їхню худобу на небезпеку.

Лопатін обурився поведінкою цивільного і взяв автомат і зробив близько пʼяти-шести пострілів короткою чергою в землю в бік мотоблоку. На мотоблоку потім лишилося пару кольових отворів.

Пізніше, 10 вересня 2022 року росіяни затримали цього чоловіка на вулиці під надуманим приводом, що він побив свою стареньку сусідку і викрав у неї свійських тварин.

Чоловіка одну добу тримали прикутим до металевого стовпа, без доступу до їжі, води, під дощем та в антисанітарних умовах, зі скованими кайданками руками в незручній позі. Крім того, його били палицею по різним частинам тіла, приставляли до голови пістолет і зробили декілька пострілів біля ніг і тулубу. Через добу чоловіка привезли назад до його будинку.

Свідками в суді були сусіди і дружина потерпілого, котрі бачили як його забирали і повертали додому. Місцева медсестра надавала побитому допомогу. Вона розповіла, що чоловік мав великі гематоми, опухлі руки і деформовані пальці рук.

У суді потерпілий повідомив, що тепер кульгає і в нього не працюють пальці на руках. Солдатів він і свідки впізнали за фотознімками.

Суд відбувся за відсутності Лопатіна і Подлєднєва, які поки що не затримані. Їм призначили 12 і 11 років позабвлення волі відповідно.