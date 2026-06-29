Гренландія та Фарерські острови прагнуть отримати більше повноважень у сфері зовнішньої політики, а новий уряд Данії позитивно оцінює таку ініціативу, пише УНН із посиланням на DR.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що уряд прагне модернізувати співпрацю з автономними територіями та готовий розглядати нові формати взаємодії.

Я рада, що ми представили урядову програму, в якій абсолютно необхідно, щоб ми прагнули міцної та рівноправної співпраці з Фарерськими островами та Гренландією. Коли ми наважуємося йти новими шляхами, це зміцнює співпрацю між нашими країнами – сказала Фредеріксен.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підтримав намір Копенгагена переглянути підходи до відносин із автономіями.

Статус-кво не є варіантом, і тепер, схоже, є ознаки оновлення в програмі уряду Данії – наголосив він.

Водночас чинна Конституція Данії та Закон про самоврядування Гренландії визначають, що питання зовнішньої політики та безпеки належать до компетенції уряду Данії. Експерти вважають, що влада може спробувати розширити повноваження автономій через нове тлумачення законодавства або рішення Верховного суду, не змінюючи саму Конституцію.