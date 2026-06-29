Затримано чинного народного депутата України, який обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині. Мова про представника «Слуги народу» Сергія Кузьміних.

Затримання відбулося детективами НАБУ на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду у зв’язку із систематичною неявкою обвинуваченого в судові засідання.

Остання така неявка відбулась через відрядження обвинуваченого до Королівства Іспанія.

Наразі особу доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

Розгляд клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без визначення альтернативи у вигляді застави призначено на 29 червня 2026 року на 11 годину 00 хвилин.

Детальніше про справу повідомляє САП

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу одержав 558 тис. грн неправомірної вигоди. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного комунальним підприємством — лікарнею в місті Житомирі — з приватним підприємством. Кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі.

Крім того, обвинувачений гарантував, що у майбутньому за «відкат у 30 відсотків», використовуючи свій вплив, забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів — на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання — на загальну суму понад 38 млн грн.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Обвинувальний акт скеровано до суду ще у 2022 році. Попри це, упродовж майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з’являвся у судові засідання.

Зокрема, він не прибув у судові засідання 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року. За дві з цих неявок суд застосував до обвинуваченого грошове стягнення — ухвалами від 24 листопада 2025 року та від 27 квітня 2026 року. Окремі неявки обвинувачений обґрунтовував закордонними службовими відрядженнями, що збігалися в часі з призначеними засіданнями суду.

Зазначимо, що систематичне ухилення обвинуваченого від участі у судовому розгляді створило реальну загрозу затягування провадження.

Захід забезпечення та запобіжний захід ініційовано прокурором САП з метою недопущення подальшого ухилення обвинуваченого від суду та забезпечення завершення судового розгляду в розумні строки.

Це не перша справа щодо Кузьміних. Попереднього разу Народного обранця викрили «на гарячому» 28 січня 2022 року. Як це було – дивіться у відео. Однак, не затримували через «депутатський імунітет», натомість, викликали повісткою для проведення слідчих дій. Утім, нардеп тривалий час ігнорував виклики. Про підозру йому повідомила Генеральний прокурор 31 січня 2022 року. Після цього нардеп з різних причин почав уникати засідання ВАКС, на якому розглядали обрання запобіжного заходу. Запобіжний захід йому все ж таки обрали за чотири місяці після викриття – наприкінці травня. У липні 2022 року детективи НАБУ завершили слідство.