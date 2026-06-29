Служба безпеки зірвала ще одну спробу рашистів здійснити терористичний акт у столиці. За результатами дій на випередження затримано двох агенток рф, які готували замах на військового Збройних Сил України.

За даними слідства, вони планували підірвати українського військовослужбовця у його автомобілі, який знаходився біля пішохідної зони Майдану Незалежності.

Для цього одна з фігуранток мала закласти під авто саморобний вибуховий пристрій для подальшого дистанційного підриву.

У такий спосіб ворог сподівався не тільки ліквідувати військовослужбовця, але й спричинити максимальну кількість жертв серед цивільних.

Ще до спроби закласти вибухівку співробітники СБУ виявили встановлений на автомобілі військового GPS-трекер. Це дозволило завчасно викрити задум рашистів та затримати обох агенток.

Одну – «на гарячому», коли вона прийшла забирати зі схрону саморобну бомбу, другу – за місцем проживання, де виявили майже 6 кг вибухових речовин.

Як з’ясувало розслідування, обидві затримані діяли порізну. Ворог завербував їх через їхніх знайомих з рф, що співпрацюють з російськими спецслужбістами.

Одна з агенток – безробітна мешканка Сумщини, яка за обіцянку «легких заробітків» прибула до Києва, поселилася у готелі та виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП) за відеоінструкцією від куратора з рф.

Готову бомбу жінка заклала у схрон на одному із столичних кладовищ. Для конспірації по дорозі на цвинтар вона «замаскувалась» під літню жінку в хустці з квітами.

Забрати СВП із тайника і закріпити його з GPS-трекером під авто військового доручили іншій агентці. Нею виявилась завербована ворогом колишня власниця кондитерського магазину у Севастополі. Коли її бізнес не вдався, російські спецслужбісти запропонували витягнути її з боргів в обмін на співпрацю.

За вказівками рашистів жінка прибула до Києва, де спочатку шпигувала за українським захисником, щоб встановити його місця перебування та маршрути руху для вчинення теракту.

Під час обшуків у неї вилучено перуку, яку вона планувала натягнути під час мінування автівки військового.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту);

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання вибухового пристрою);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою).

Зловмисниці перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим у взаємодії з ДКР СБУ за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя.