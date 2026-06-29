55-річна мешканка Первомайську та її 37-річна донька з інвалідністю спланували схему незаконного заробітку з переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. Свої послуги фігурантки оцінили у 3 000 доларів США. Зловмисниць правоохоронці затримали після реєстрації та отримання свідоцтва про шлюб.

Про це повідомляють в поліції Миколаївської області та Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Викрили злочинну схему родичок слідчі та оперуповноважені Первомайського райвідділу поліції за оперативного супроводу співробітників управління міграційної поліції та участі фахівців управління кримінального аналізу обласного главку поліції під процесуальним керівництвом Первомайської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування та проведення оперативних заходів поліцейські встановили, що 55-річна жінка підшукала серед знайомих військовозобов’язаного чоловіка, якому запропонувала укласти фіктивний шлюб із її 37-річною донькою. Ініціаторка запевнила клієнта, що її донька має ІІІ групу інвалідності, що відповідно до чинного законодавства надасть чоловікові можливість законно супроводжувати дружину з інвалідністю під час перетину державного кордону.

За реалізацію цієї угоди жінка вимагала від клієнта 3 000 доларів. Після державної реєстрації шлюбу та отримання свідоцтва про одруження фігурантки отримали від чоловіка обумовлену суму коштів.

Одразу після передачі грошей слідчі поліції затримали обох жінок у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – нічний домашній арешт терміном на два місяці.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, Через фіктивне розмінування на Миколаївщині 6 особам повідомлено про підозру у заволодінні 49,2 млн грн (ФОТО)