За процесуального керівництва Київської міської прокуратури шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами, виділеними на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель на Миколаївщині.

За даними слідства, у 2024–2025 роках група пов’язаних між собою підприємств брала участь у тендерах на розмінування земель у Чернігівській, Херсонській та Миколаївській областях. Після укладення договорів із Центром гуманітарного розмінування виконавці мали очищати поля від вибухонебезпечних предметів, однак фактично роботи імітували, а до офіційних документів вносили неправдиві відомості про нібито розміновані території.

Окремий епізод стосується Миколаївщини, де за фіктивне розмінування земель з державного бюджету безпідставно перерахували 49,2 млн грн.

Підозри отримали керівники двох столичних товариств, які виконували роботи з гуманітарного розмінування, а також троє керівників груп розмінування та керівник агропідприємства, який підписував акти виконаних робіт. За версією слідства, вони достовірно знали, що фактичне розмінування не проводиться, однак сприяли оформленню документів про нібито виконані роботи.

Під час розслідування правоохоронці зафіксували розмови підозрюваних, у яких вони обговорювали відсутність належного контролю за виконанням робіт. Також задокументовано їхні наміри підкидати на окремі ділянки предмети, схожі на боєприпаси або їхні частини, щоб видати їх за знахідки під час розмінування.

Слідством встановлено, що сапери лише перебували поблизу нібито замінованих полів, однак жодних реальних робіт з очищення територій не проводили.

Раніше, у квітні 2026 року, у цьому ж кримінальному провадженні повідомили про підозру директору столичного оператора протимінної діяльності та керівниці групи саперів за фактом фіктивного розмінування земель на Херсонщині, внаслідок чого з бюджету було незаконно виплачено 6,3 млн грн.

Слідство триває. Перевіряються аналогічні факти заволодіння коштами під час гуманітарного розмінування в інших регіонах України.