Британський прем’єр Кір Стармер заявив в понеділок, 22 червня, що йде у відставку. За його словами, він поспілкувався з королем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Стармер заявив, що “з гідністю” визнає, що не є найкращою людиною для того, щоб очолити Лейбористську партію на наступних виборах. Він також повідомив, що з гідністю приймає рішення про свою відставку.

“Зараз моя партія ставить питання: чи є я найкращим кандидатом, щоб очолити нас на наступних загальних виборах. Я почув відповідь нашої парламентської фракції на це питання і з гідністю приймаю цю відповідь”, – йдеться у його заяві.

Прем’єр Британії зауважив, що кожне рішення, яке він приймав, було спрямовано на те, “щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю”.

“Саме тому я подаю у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Сьогодні вранці я розмовляв з Його Величністю Королем, щоб повідомити йому про своє рішення”, – сказав Стармер.