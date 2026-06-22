Головним управлінням статистики Миколаївської області узагальнені результати роботи підприємств області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

У січні–березні 2026 року обсяг роздрібного товарообороту склав 9,9 млрд.грн і на 5,4% (у порівнянних цінах) був вище рівня січня–березня 2025 року.

У структурі роздрібного товарообороту переважали непродовольчі товари (53,6% загального обсягу), продаж яких становив 5,3 млрд.грн (на 8,7% більше січня–березня 2025 року). Найбільші обсяги продажу припадали на фармацевтичні товари (19,8% обсягу непродовольчих товарів), бензин моторний (8,5%), паливо дизельне (7,9%), косметичні товари й вироби для туалетних кімнат (7,5%), медичні та ортопедичні товари (6,3%), побутові електротовари (6,2%).

Реалізація продовольчих товарів збільшилась на 1,8% порівняно з січнем–березнем 2025 року і склала 4,6 млрд.грн. Вагомими обсягами продажу виділялися м’ясо та м’ясні продукти (11,5% обсягу продовольчих товарів), алкогольні напої (11,4%), молочні продукти (10,5%), тютюнові вироби (10%), фрукти й овочі свіжі (8,7%), хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби (6,9%), цукрові кондитерські вироби (6,8%), інші напої безалкогольні (5,5%).

Більше половини (51,2%) реалізованих у торговій мережі товарів – українського виробництва, серед продовольчих товарів на вітчизняні припало 77,8%, серед непродовольчих – 28,3%.