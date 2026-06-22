Військово-морські сили Іспанії провели випробування пускової установки дронів-перехоплювачів Hornet Block 1 з борту фрегата Santa María.

Про це повідомляє видання Naval News і Мілітарний.

Запуск відбувся 18 червня 2026 року в межах спільної демонстрації з компанією Destinus, метою якої була оцінка можливостей контейнерного розгортання системи для потреб корабельної протиповітряної оборони.

Під час випробувань один дрон-перехоплювач було запущено з контейнерного модуля, встановленого на вертолітному майданчику фрегата.

Основну увагу під час демонстрації приділили перевірці здатності системи діяти в морському середовищі та протидіяти дозвуковим повітряним загрозам.

Концепція контейнерного запуску передбачає використання стандартних транспортних контейнерів як пускових модулів, які можуть розміщуватися на палубі або інтегруватися в наявні конфігурації кораблів.

Такий підхід розглядається як спосіб збільшення боєзапасу перехоплювачів на надводних бойових кораблях без необхідності встановлення додаткових установок вертикального пуску.

Паралельно триває розробка наступної модифікації системи — Hornet Block 2. За заявами розробників, вона матиме подвійне призначення: зможе перехоплювати дозвукові повітряні цілі, а також завдавати високоточних ударів по морських і наземних об’єктах.

Hornet Block 1

Дрон розроблений компанією Destinus, яка також відома виробництвом крилатих ракет Ruta. Перехоплювач має дальність польоту понад 75 кілометрів і оснащений бойовою частиною масою 1,5 кілограма.

Запуск із контейнера здійснюється за допомогою стартового ракетного прискорювача.

Після виходу на необхідний режим польоту вмикається основний гвинтовий двигун.

Випробування дронів-перехоплювачів Hornet Block 1 європейської компанії Destinus у Фінляндії. Червень 2026. Фото: @Maavoimat

Наведення може здійснюватися за допомогою зовнішнього цілевказання від радіолокаційної станції або через інтегровану інфрачервону головку самонаведення, оснащену алгоритмами штучного інтелекту.

Завдяки автономній системі наведення перехоплювач здатний ефективно діяти в умовах активної радіоелектронної протидії.