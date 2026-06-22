У січні – травні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 1 млрд 50 млн грн єдиного податку, що на 11,3 відс., або на 107 млн грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Зокрема, фізичними особами – підприємцями сплачено 610,6 млн грн єдиного податку, юридичними особами – 76,3 млн грн, сільгосптоваровиробниками – 363,1 млн гривень.

Питома вага єдиного податку у загальній сумі надходжень місцевих бюджетів становить 20,4 відсотка.

Слід зазначити, що спрощена система оподаткування – це спеціальний податковий режим, запроваджений для зниження податкового навантаження на бізнес та стимулювання малого підприємництва в Україні.

Головне управління ДПС у Миколаївській області створює сприятливі умови для ведення бізнесу, у т.ч. підприємцям – «спрощенцям», що забезпечує динамічний розвиток малого підприємництва та стабільні надходження до місцевих бюджетів області, за рахунок яких фінансуються економічні та соціальні програми територіальних громад.

У разі виникнення проблемних питань щодо сплати єдиного податку, подання звітності та інших питань, рекомендуємо звертатись до Офісу податкових консультантів, який діє при Головному управлінні ДПС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.