Про те, що у спеку українці можуть страждати ще й від вимкнення електроенергії, попередив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

-Європа, а разом із нею і Україна, увійшли у період аномальної спеки. Для енергетики це означає одне – різке зростання споживання. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему, – повідомив він.

-І мова не тільки про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження.

Але проблема навіть не лише у споживанні.

Спека – це ще й серйозне випробування для обладнання, яке вже понад чотири роки працює в умовах війни і пережило численні атаки.

Після зимових обстрілів енергетикам вдалося стабілізувати систему і повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання. Але зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей.

Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі.

Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв.

Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими, – попереджає Коваленко.