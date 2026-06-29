За даними метеорологічних станцій Миколаївської області, упродовж вчорашнього дня були зафіксовані високі максимальні температури повітря. Спека стала наслідком надходження гарячої повітряної маси з півночі Африки, яка охопила значну частину території України.

Про це повідомили в Миколаївському гідрометцентрі, передає Інше ТВ.

Водночас у Вознесенську, Очакові та Березанці були перевищені попередні максимуми температури повітря цього дня на 0,8–1,2°С, які були зафіксовані в 2016 році.

За прогнозами синоптиків Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, спекотна погода в області зберігатиметься в найближчі дні. Слідкуйте за рогнозами та довіряйте перевіреній інформації.

Жителів області закликають дотримуватися рекомендацій щодо безпечного перебування на сонці та берегти своє здоров’я.

Як повідомляло Інше ТВ, Коли в Україні почнеться і закінчиться аномальна спека