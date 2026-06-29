Упродовж наступного тижня очікується період спекотної погоди, місцями пройдуть грозові зливи у супроводі шквалистого вітру та граду.

Хвиля аномальної спеки, яка охопила у третій декаді червня деякі країни Європи, поступово зміщується у східному напрямку і вже найближчими днями частково зачепить і територію України. Найбільш високі температурні показники, майже до +38 °С, прогнозуються в західних областях, а також на крайньому півдні країни. Втім, спекотна погода протримається лише кілька днів і вже ближче до вихідних розпочнеться надходження прохолоднішого повітря із районів Скандинавії та країн Балтії на тлі північно-західних вітрів, повідомляє МетеоПрог.

У понеділок, 29 червня, вночі в Україні буде без опадів, у західній частині місцями слабкий туман. Вдень на території північних та західних регіонів пройдуть короткочасні дощі та грози, місцями можливий град та шквали, 17 – 22 м/с. На решті території країни утримається погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура в нічний час становитиме +15…+21 °С, вдень +27…+32 °С, у західних та Одеській областях +33…+38 °С.

У вівторок, 30 червня, вночі у західних, північних та центральних областях очікуються грозові дощі. Вдень короткочасні дощі з грозами пройдуть у Прикарпатті та Карпатах. На решті території України істотних опадів не передбачається. Вітер вночі змінного напрямку, вдень північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі очікується в діапазоні +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С, у південних областях та на Закарпатті +33…+38 °С.

У середу, 1 липня, у західних областях очікуються локальні грозові дощі, вдень в окремих пунктах пройдуть сильні зливи, град, можливі шквали, 17 – 22 м/с. В решті областей нашої країни спостерігатиметься погода без істотних опадів. Вітер східний / північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С, у південній половині +33…+38 °С.

У четвер, 2 липня, вночі у західних та Одеській областях пройдуть дощі з грозами, вдень нестійка погода з короткочасними дощами охопить більшу частину території країни, за винятком Криму та сходу. У центральних та північних регіонах в денні години можливі сильні зливи, град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер вночі південно-східний, вдень змінних напрямків, 5 – 10 м/с, у західних областях північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18…+23 °С, вдень +30…+36 °С, у західній частині +20…+27 °С.

У п’ятницю, 3 липня, вночі у центральних, північних та місцями південних областях очікуються грозові дощі. Вдень зона опадів зміститься на Лівобережжя України, в решті регіонів буде переважно сухо. Вітер очікується північно-західний, 7 – 12 м/с, у східних областях південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах +16…+21°С, у західних регіонах +11…+16 °С; вдень +22…+27 °С, на сході, у Криму та Приазов’ї +30…+35 °С.

У суботу, 4 липня, вночі у східних областях, вдень на півночі Лівобережжя пройдуть короткочасні дощі, можлива гроза. На решті території країни без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11…+17 °С, в денний +22…+27 °С, на крайньому півдні та у Криму до +30 °С.

У неділю, 5 липня, на всій території країни опадів не прогнозується, лише на крайньому північному заході вдень можливі невеликі короткочасні дощі. Вітер західний / південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С, на крайньому півдні та на Закарпатті +28…+31 °С.