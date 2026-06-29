Згідно з розпорядженням НЕК “Укренерго” інформуємо про ПРОГНОЗНІ обсяги обмеження на 30 червня.

Про це пише Офіційний тг-канал АТ “Миколаївобленерго”.

У вівторок, 30 червня, з 16:00 до 22:00 МОЖЛИВЕ застосування графіків погодинних відключень обсягом 1 (ОДНА) черга.

У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися!

Деталі згодом в погодинному розкладі для підчерг та опісля – за посиланням https://off.energy.mk.ua/