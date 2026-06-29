Протягом 28 та в ніч проти 29 червня на території Миколаївської області виникли 42 пожежі.

Дві з них спровоковані російськими обстрілами у Вознесенському та Миколаївському районах. Вогонь знищив суху рослинність і посіви пшениці, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Ще дві пожежі пшениці на корені сталися з інших причин. У Степівській ТГ Миколаївського району горіли 400 кв. м посівів та сухостій, а у м. Вознесенськ вогонь охопив 10 га, з яких 5 становили злакові.

Найбільшу кількість виїздів рятувальники здійснили на ліквідацію пожеж сухої рослинності та сміття. Загалом зафіксовано 29 випадків на відкритих територіях, у приватному секторі площею понад 41 гектар.

У приватному секторі сталися шість пожеж. У селищі Доманівка горіли диван і килим у кімнаті приватного житлового будинку. У Первомайську вогнеборці загасили займання даху житлового будинку, гаража та дерев’яної господарської споруди. Крім того, господарчі споруди палали ще у Первомайську, селищі Врадіївка Первомайського району та селі Калинівка Миколаївського району.

Тричі вогнеборці гасили пожежі на транспорті. Зокрема, поблизу с. Мішково-Погорілове Миколаївського району, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, загорівся легковий автомобіль BMW. Пожежу ліквідували на площі 3 кв. м.

На території міського полігону разом із сухою рослинністю та сміттям зайнявся гусеничний трактор ЧТЗ-170 у Вознесенському районі. Загальна площа пожежі перевищила 10 000 кв. м.

Також у Баштанському районі загасили займання обладнання та електропроводки в моторному відсіку комбайна «Claas Lexion 460».

До ліквідації пожеж від ДСНС залучалися понад 200 рятувальників і 50 одиниць техніки. Також працювали відділення місцевої пожежної охорони «Олександрівське», «Широколанівка», «Прибузьке», «Горохівське» та Галицинівський загін місцевої пожежної охорони.

Причини пожеж встановлюються.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині внаслідок ворожих атак пошкоджено будинок, горіла пшениця