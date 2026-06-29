Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 29 червня:

Учора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок чого у Миколаївському та Вознесенському районах виникли дві пожежі сухої трави та пшениці. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора та сьогодні вночі ворог атакував ударними дронами типу «Молнія» Галицинівську громаду. Внаслідок чого в с. Українка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Також учора ворог атакував FPV-дроном та завдав удару, попередньо КАБами, по Очаківській громаді. Крім того, ворог здійснив артилерійський удар по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.