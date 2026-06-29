російський диктатор володимир путін під час виступу на з’їзді партії “єдина росія” заявив, що рф, як і раніше, ставить за мету захоплення всього Донбасу, а також “новоросії”.

Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт кремля.

За словами путіна, він не дозволить Україні “нав’язати свої умови” для переговорів, адже будь-який варіант, який дає шанс українській армії перегрупуватися, автоматично стає неприйнятним.

У наші плани порятунок київського режиму не входить – сказав диктатор.

Він також запевнив, що Україна нібито “заплатить” за операцію в курській області втратою територій у так званій буферній зоні.