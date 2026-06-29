46-й президент США Джо Байден на з’їзді Демократичної партії у Меріленді виступив із критикою Трампа.

-Послухайте, справа не лише в його навмисному спотворенні та знищенні НАТО та виборі Путіна замість американських союзників, або в тому, що він зменшив наш авторитет в очах світу більше, ніж будь-який президент в історії.

Це не лише його проекти марнославства — знесення східного крила Білого дому, звільнення місця для його бальної зали, встановлення його імені на Кеннеді-центрі, будівництво арки на його честь або навіть найм власного майстра з обслуговування басейнів для ремонту дзеркальног басейну. Який невдаха.

Трамп заробив мільярди доларів з моменту повернення до Білого дому. Мене це просто вражає. У нього немає сорому, і, чесно кажучи, соромно за країну.

Але Трампу це абсолютно байдуже. Заробляти гроші на президентстві — одна з причин, чому він хоче бути президентом, – сказав Байден.