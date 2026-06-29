У відповідь на наші атаки на логістичні об’єкти противник прийняв рішення знищити всі наші прифронтові АЗС. Для цього застосовуються як «Шахеди», так і інші БПЛА крилатого та роторного типу.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш.

Атаки відбуваються у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях

-Цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки палива, тому метою атак є тероризування цивільного населення.

Чи залишаться мешканці без бензину? Звичайно, ні. Адже ми українці — знайдемо способи, як організувати логістику, розподіл та продажу пального та заправлятися, – повідомив радник міністра.