Збірна Канади стала першим учасником 1/8 фіналу футбольного Чемпіонату світу-2026. У матчі 1/16 фіналу співгосподарі турніру здолали команду Південно-Африканської Республіки, повідомляє УНН.

Гра тривала в цілому за рівної боротьби і без великої кількості небезпечних моментів – після завершення основного часу на табло залишалися нулі.

Втім, на другій доданій арбітром хвилині півзахисник канадців Стівен Еуштакіу удар з-за меж штрафного майданчику вивів свою команду вперед і, як виявилося, встановив остаточний рахунок – 1:0.

Додамо, що Канада вперше в історії потрапила до когорти 16 найсильніших команд планети. У наступному раунді “кленові листки” поміряються силами з переможцем пари Нідерланди – Марокко.