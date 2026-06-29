Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 402 200 (+1 230) осіб
танків – 12 066 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 845 (+1) од.
артилерійських систем – 44 969 (+49) од.
РСЗВ – 1 901 (+0) од.
засоби ППО – 1 454 (+0) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 764 (+10) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 379 224 (+1 724) од.
крилаті ракети – 4 797 (+7) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 113 612 (+477) од.
спеціальна техніка – 4 366 (+6) од.
Дані уточнюються.