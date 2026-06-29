США та Іран домовилися припинитиобмін ударами та провести зустріч для врегулювання суперечки щодо Ормузької протоки.

Про це повідомляє Axios із прсиланням на неназваного високопоставленого американського чиновника, пише Кореспондент.

Зазначається, що зустріч має відбутися у вівторок у столиці Катару Досі.

“Ми вирішили зупинити всю кінетичну активність”, – сказало джерело Axios.

Інший американський чиновник повідомив, що обидві сторони “поки що” утримаються від дій і що “судна зможуть вільно проходити, доки тривають технічні переговори”.