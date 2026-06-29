Двох представників Миколаївської області було відзначено державними нагородами до Дня Конституції України.

Про це йдеться в Указі Президента України №532/2026 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України», передає Інше ТВ.

За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено Очаківського міського голову Сергія Бичкова, а почесне звання «Заслужений економіст України» присвоєно начальникові Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Денису Яковлєву.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський привітав українців з Днем Конституції