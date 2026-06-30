У Монако, ймовірно, стався замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва, — повідомляють джерела Новини.LIVE.

За попередніми даними, троє постраждалих близько 50–60 років та підліток мали українське та російське громадянство.

За даними Le Figaro, усі троє постраждалих — члени однієї родини. Обоє батьків, віком близько 50 років, перебувають у реанімації з загрозою для життя, тоді як 13-річний підліток — у відносно стабільному стані.

Вадим Єрмолаєв — бізнесмен, який входив до списку 100 найбагатших людей України. Проти нього були запроваджені санкції, які він намагався оскаржити в суді. Він є засновником групи компаній Alef, яка реалізувала в Дніпрі такі проєкти, як «Мост-Сіті», Cascade Plaza, «Босфор» та інші.

Глава уряду Монако Крістоф Мірман, коментуючи теракт, що стався в князівстві декілька годин тому, заявив AFP:

-Це перший випадок в історії, наскільки мені відомо, що в князівстві стався такий акт. 💬

У Монако оголошено «Червоний план» з управління кризами, мобілізовано екстрені служби, поліція та служби безпеки. На місці перебувають голова уряду, держпрокурор, президент Національної ради Монако, а також «близький представник» принца Альбера II, повідомила Le Parisien.

Франція направила в Монако рятувальні команди для підкріплення, а французька поліція співпрацює для пошуку втікача.