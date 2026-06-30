Росія продовжує розширювати тіньовий флот для експорту скрапленого природного газу в обхід західних санкцій.

Про це, як передає Тhe Рublic, повідомляє Bloomberg.

Танкер Arctic Express пришвартувався біля плавучого сховища Saam у Мурманській області та завантажив скраплений природний газ. Це перший випадок, коли судно перевозить паливо з об’єкта, що перебуває під санкціями США.

Плавуче сховище Saam використовується для зберігання газу з проєкту Arctic LNG 2. І Saam, і Arctic LNG 2 перебувають під американськими санкціями.

У травні Arctic Express змінив прапор на російський. За даними суднової бази Equasis, приблизно 13 травня власником судна стала компанія Smp Techmanagement LLC із Санкт-Петербурга.

Танкер був введений в експлуатацію у 2007 році та раніше перебував в управлінні грецької компанії.

За даними аналізу суднового трафіку, разом із Arctic Express Росія вже використовує щонайменше 21 судно для транспортування LNG із підсанкційних проєктів.

Smp Techmanagement також володіє ще трьома LNG-танкерами, які входять до російського тіньового флоту.

Раніше цього року Росія також додала до тіньового флоту ще чотири танкери, які до цього обслуговували експортний LNG-завод в Омані.

Основною перешкодою для збільшення експорту з Arctic LNG 2 залишається нестача суден, здатних транспортувати паливо до покупців, готових його придбати.

У травні Arctic LNG 2 експортував понад 400 тисяч тонн скрапленого природного газу. Це стало рекордним показником для проєкту, який розпочав відвантаження у 2024 році.

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