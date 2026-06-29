В Україні за останній тиждень продовжили дешевшати більшість овочів нового врожаю та сезонних фруктів. Найбільше знизилися ціни на огірки, кабачки, черешню й абрикоси, тоді як морква нового врожаю, навпаки, подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.

На ринку продовжила дорожчати морква нового врожаю – з 28-30 до 30-35 гривень за кілограм. Водночас стара морква подешевшала з 60-70 до 45-60 гривень за кілограм.

Також за тиждень:

картопля нового врожаю подешевшала з 14-17 до 13-17 гривень за кілограм ;

; картопля старого врожаю – з 18-65 до 13-45 гривень за кілограм ;

; білокачанна капуста – з 27-30 до 23-28 гривень за кілограм ;

; буряк – з 30-35 до 20-25 гривень за кілограм ;

; цибуля залишилася на рівні 16-18 гривень за кілограм ;

; помідори не змінилися – 65-85 гривень за кілограм ;

; огірки різко подешевшали – з 35-50 до 20-30 гривень за кілограм ;

; солодкий перець – зі 100-120 до 90-110 гривень за кілограм ;

; пекінська капуста, навпаки, подорожчала – з 40-45 до 50-55 гривень за кілограм ;

; цвітна капуста – з 70-80 до 58-65 гривень за кілограм ;

; кабачки – з 25-35 до 18-22 гривень за кілограм ;

; баклажани – зі 120-130 до 100-115 гривень за кілограм ;

; часник залишився на рівні 70-110 гривень за кілограм ;

; спаржа – з 250-320 до 200-270 гривень за кілограм ;

; зелений горошок – зі 70-100 до 60-100 гривень за кілограм ;

; цукрова кукурудза – з 35-40 до 33-38 гривень за штуку ;

; зелена цибуля – зі 160-180 до 130-150 гривень за кілограм.

Що відбувається з фруктами та ягодами

Найбільше за тиждень подешевшали абрикоси – зі 110-160 до 60-110 гривень за кілограм. Також суттєво впали ціни на черешню – зі 130-190 до 60-130 гривень за кілограм.

Крім того:

лохина подешевшала з 650-750 до 480-650 гривень за кілограм ;

; вишня – зі 150 до 60-110 гривень за кілограм ;

; малина – з 250-750 до 200-300 гривень за кілограм ;

; чорниця – з 290-320 до 200-230 гривень за кілограм ;

; банани – з 58-68 до 50-68 гривень за кілограм.

Водночас ціни на яблука (28-55 гривень за кілограм), груші (65-90 гривень за кілограм), персики (100-170 гривень за кілограм), сливи (140-170 гривень за кілограм), апельсини (70-85 гривень за кілограм) та лимони (140-150 гривень за кілограм) залишилися без змін.

Також на ринку з’явилися перші ціни на смородину нового врожаю – 160-180 гривень за кілограм, а порічка коштує 70-90 гривень за кілограм.

Що зараз найактивніше продають

Лідером за кількістю оголошень залишається картопля, хоча продажі дещо скоротилися. Також активно збільшуються пропозиції моркви, цибулі нового врожаю, огірків, кабачків і часнику.

У фруктово-ягідному сегменті головним товаром тижня став абрикос, який завдяки початку масового збору врожаю в Україні випередив за кількістю пропозицій черешню. Також стартував сезон смородини, а на ринку з’явилися перші українські персики.

Найбільший попит серед покупців минулого тижня мала цукрова кукурудза. Крім того, помітно активізувалися закупівлі ягід для заморожування.