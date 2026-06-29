У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. У період дії воєнного стану штрафи можуть становити від 17 тис. до 34 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 124, яка встановлює відповідальність за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму.

Згідно з документом, за таке порушення у звичайний період пропонується штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн.

Водночас під час дії воєнного стану штраф пропонують збільшити до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 17 тис. грн.

За повторне протягом року порушення передбачено суворіше покарання. У звичайний період водію може загрожувати штраф у 17 тис. грн із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або без такого.

Якщо ж повторне порушення буде вчинене під час воєнного стану, законопроєкт передбачає штраф у розмірі 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн – із можливим позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Крім цього, документ пропонує внести зміни до Закону України “Про дорожній рух”, зобов’язавши водіїв не допускати керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму.

Також Кабінету Міністрів пропонується доручити Міністерству охорони здоров’я спільно з профільним органом у сфері автомобільного транспорту протягом трьох місяців після набрання чинності законом розробити та затвердити граничні норми допустимого рівня зовнішнього шуму для транспортних засобів залежно від їх категорії, типу двигуна, потужності, а також встановити жорсткіші вимоги у нічний час – з 22:00 до 08:00.