Як повідомили у Генштабі, 16 червня та в ніч на 17 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень низці військових і логістичних об’єктів російського агресора.

В акваторії Чорного моря уражено танкер тіньового флоту FINA A (IMO 9283306). Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України.

Підтверджено ураження цілі. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Танкер використовувався для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах російської федерації в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Його довжина становить 244,6 метра, а валовий тонаж – 62 002 одиниці.

Також наші воїни били по об’єктах, які використовувалися противником для забезпечення військової логістики та переміщення сил і засобів між тимчасово окупованими територіями півдня України. Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки Херсонської області та автомобільний міст у районі Воїнки.

У районі Великої Новосілки Донецької області уражено командно-спостережний пункт та пункт управління противника.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Кам’янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині, а також Коров’яковки та Кучерова Курської області (рф).

Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення бойових дій проти України.