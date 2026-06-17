Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного із 7 травня до 3 червня.

Так, 88% опитаних українців очікують на перезавантаження центральної влади після війни. Зокрема, 67% очікують на зміну президента.

Соціологи підкреслили, що йдеться саме про період після війни, опитування показують, що більшість українців проти проведення виборів, доки війна не завершилася.

У КМІС зазначають, що якщо три роки тому 73% очікували на перезавантаження центральної влади принаймні на одному рівні, то зараз показник зріс до 88%.

У випадку парламенту із 69% до 83% стало більше тих, хто очікує на перезавантаження після війни. Щодо уряду показник ріст із 47% до 74%, у випадку президента — з 23% до 67%.

Також соціологи показали дані щодо доцільності перезавантаження після війни на рівні президента в розрізі довіри до нього. Так, лише серед тих, хто повністю йому довіряє, меншість (33%) очікує перевантаження на цьому рівні після війни (а більшість, відповідно — проти).

Уже серед тих, хто радше довіряє, більшість (68%) очікують на перезавантаження на цьому рівні після війни. А серед тих, хто не довіряє (і радше, і зовсім) — майже всі очікують змін.