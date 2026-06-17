САП просить визнати необґрунтованими активи, набуті Віцепрем’єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою

Прокурор САП за матеріалами НАБУ звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, набутих Віцепрем’єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою (посада на час звернення з позовом) через свою сестру.

Позов мотивовано тим, що у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника Голови Київської міської адміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця у м. Києві. У 2023 році, будучи Заступником Керівника Офісу Президента України, посадовець забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів, їх державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія.

Аналізом офіційних доходів і витрат О. Кулеби та його родини установлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення з номінальної власниці активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави.