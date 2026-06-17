Внаслідок авіакатастрофи фронтового бомбардувальника Су-24М, яка сталася 16 червня на Хмельниччині, загинули майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.

Авіаційний експерт і журналіст Анатолій Уваренко повідомив, що загиблий Богдан Загорулько був одним із найкращих льотчиків-випробовувачів підприємства «Антонов».

-У вічний політ пішов, на мою думку, один з найкращих льотчиків-випробовувачів “Антонова” Богдан Загорулько. Широкому загалу він відомий виконанням “бочок” на індійському Ан-32RE. Після початку повномасштабної війни Богдан Григорович один з небагатьох пілотів, хто не виїхав у Німеччину, а мобілізувався у Повітряні Сили і опанувавши Су-24М боронив нашу країну зі штурвалом у руках. Він завжди викликав у мене велику повагу, як Пілот, і як Людина. Зокрема своїм шанобливим ставленням до техніків. Країна повинна знати своїх Героїв!

Про загибель старшого лейтенанта Богдана Бабенка повідомив міський голова Богодухова Володимир Бєлий. За його словами, військовий був штурманом 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ.

-Богдан був із тих, хто обирає шлях воїна не за обставинами, а за покликом серця. Ще з дитинства він вирішив, що його місія – захищати рідну землю та тримати мирне небо. Навчаючись у ліцеї №3, він упевнено йшов до своєї мрії: спочатку – військовий ліцей, а згодом закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Він щиро вірив у нашу Перемогу і віддав за Україну найдорожче – своє молоде життя. Назавжди залишився 23-річним.

Патріотизм, відвага та вірність військовій присязі Богдана залишаться прикладом для кожного з нас.

Для батьків Богдан був єдиним сином, їхнім всесвітом, опорою та найбільшою гордістю. Немає таких слів, які могли б загоїти цю страшну рану в серцях матері та батька.