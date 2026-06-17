Через довший теплий сезон комарі встигають дати більше нащадків.

Тепліше літо і загалом збільшення тривалості теплого сезону призводять до сплеску кількості комарів. Сезон, коли ці комахи набридають українцям, а іноді можуть становити реальну небезпеку, може збільшитись на тижні. Проте для комарів потрібне не тільки тепло.

Ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик розповів “Телеграфу”, що чим довше триває тепло, тим більше поколінь можуть дати комарі — цикл від яйця до дорослої комахи повторюється.

Відповідно, збільшення чисельності комарів через тривалий сезон з плюсовими температурами торкнеться першими областей, де зазвичай тепліше, а також є водойми.

-Прогнозується, що теплий комариний сезон може збільшитися на місяць, а може і більше. Першими це відчують південні регіони, Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївська, Центральна Україна. Це пов’язано не тільки з тим, що там тепліше, а й з наявністю там великих водойм, – каже ентомолог.

До центральних областей України належать Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська та Дніпропетровська області.

Температура суттєво впливає на біологію комарів, а гарні умови зазвичай прискорюють їхній розвиток — яйця комарів швидше вилуплюються у теплій воді. Розмножуватися комарі починають вже від температури +15 градусів, проте оптимальним є діапазон 21–32 °C.

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