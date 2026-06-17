Сполучені Штати та кілька країн G7 вироблятимуть ракети далекої дальності та системи протиповітряної оборони за ліцензією в Україні, оголосило дипломатичне джерело в середу на саміті G7 в Евіані.

Про це повідомляє Le Parisien.

«Ми вироблятимемо за ліцензією не лише системи протиповітряної оборони, але й засоби глибокого удару», тобто ракети далекої дальності, повідомило джерело в кулуарах саміту G7, який цього року відбудеться у Франції.

У спільній заяві глави держав та урядів країн-членів G7 домовилися «збільшити постачання додаткових систем протиповітряної оборони та перехоплювачів, а також засобів далекої дальності». Вони також заявили, що «готові надати Україні ліцензії для збільшення її військового виробництва».

Американські компанії зможуть видавати ліцензії європейським виробникам для цієї мети, заявив журналістам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, додавши, що він «дуже вдячний президенту Трампу за цю тверду готовність до співпраці». «Ми всі зараз виробляємо занадто мало, і це можна компенсувати, видаючи ліцензії компаніям, які мають ці виробничі потужності, включаючи європейські та українські компанії», – додав він.

Ця заява з’явилася після того, як Сполучені Штати у вівторок оголосили про відновлення певних санкцій щодо російської нафти, які були тимчасово призупинені для протидії зростанню цін на сиру нафту, спричиненому конфліктом з Іраном.

Країни G7 «об’єдналися» проти Росії

Дональд Трамп, який останніми тижнями був повністю поглинутий конфліктом в Ірані, також пообіцяв «зробити все», щоб допомогти припинити війну в Україні. Мирні переговори за посередництва США, які раніше зайшли в глухий кут, були призупинені на початку близькосхідного конфлікту 28 лютого.

Україна, зіткнувшись з масованими російськими авіаударами та нестачею зенітного обладнання, регулярно вимагає додаткових можливостей, зокрема американських ракет Patriot, які фінансуються її європейськими союзниками. Але закупівлі залишаються складними, а запаси скорочуються. «По суті, з кожною масованою російською атакою українцям доводиться запускати близько двадцяти ракет Patriot», – зазначило дипломатичне джерело у G7, згадавши про «наявність запасів на Близькому Сході та, ймовірно, у Сполучених Штатах».

Єдність «Великої сімки» щодо України, що проявляється у спільній заяві всіх членів, у якій підтверджується їхня непохитна підтримка України та її територіальної цілісності, заспокоїла президента України Володимира Зеленського. Україна обережно діяла з Дональдом Трампом з моменту зустрічі в Овальному кабінеті в лютому 2025 року з різким Джей Ді Венсом та обіцянки Києва надати частину своїх ресурсів як «компенсацію» за допомогу, надану за часів Джо Байдена.

Лідери G7 «єдині», «визнають, що на місцях є імпульс» на користь України, і погоджуються «посилити тиск» на Росію та поставити до Києва більше засобів протиповітряної оборони, як раніше зазначало французьке дипломатичне джерело.

«Фантастично, що всі розуміють, що Росія не переможе, і що ми повинні тиснути на Путіна, щоб він припинив цю війну», – відреагував президент України Володимир Зеленський, якого Еммануель Макрон запросив залишитися до кінця саміту в середу.