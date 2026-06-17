Україні потрібно залучити 3,1 млн людей для стабілізації ринку праці після війни, згідно з оцінкою Мінекономіки, повідомила народна депутатка з фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк, пише УНН.

“Для досягнення стабілізації на ринку праці уряду потрібно досягти приросту населення на 3,1 млн осіб протягом 3-5 років після війни. Такі дані озвучив міністр економіки Олексій Соболєв”, – повідомила нардеп після засідання Ради з питань підтримки підприємництва.

З її слів, також Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що “очікує зростання ВВП в цьому році на рівні 2%”.

А перший віцепремʼєр-міністр -міністр енергетики Денис Шмигаль, за словами нардепа, розповів про перспективи прийдешньої зими. “За його словами, вона, очевидно, буде складною, не зважаючи, чи зупиниться війна, чи ні. 80% енергетики втрачено через вторгнення. 21 гігават хочемо відновити і створити нову генерацію, щоб пройти наступну зиму не гірше ніж попередню”, – написала Василевська-Смаглюк.