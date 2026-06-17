Президент Європейської Ради Антоніо Кошта зв’язався з Кремлем, щоб залучити президента Росії Володимира Путіна до обговорення питання припинення війни в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Головний радник Кошти провів телефонні розмови з високопосадовцем російської влади, щоб підготуватися до більш предметних переговорів, а деякі країни ЄС висунули ідею призначення спеціального посланця для переговорів з Москвою.

Путін відмовився від закликів до припинення вогню та хоче, щоб Україна відмовилася від території у східній Донецькій області як умови будь-якої мирної угоди, що Київ виключив.

Президент Європейської Ради Антоніо Кошта зв’язався з Кремлем, щоб залучити президента Росії Володимира Путіна до обговорення того, як припинити війну в Україні, повідомляють люди, знайомі з цим питанням.

Головний радник Кости провів дві телефонні розмови з високопосадовцем російської влади, близьким до Путіна, з метою підготовки ґрунту для більш предметних переговорів у майбутньому, повідомила одна з осіб, яка попросила залишитися анонімною для обговорення приватних питань.

Речниця Кошти відмовилася від коментарів, а речник Путіна Дмитро Пєсков не відповів на електронний лист із проханням про його відповідь.

«Нам потрібно у слушний момент провести переговори з Росією, щоб вирішити наші спільні питання безпеки», – сказав Коста журналістам минулого місяця.

Деякі країни ЄС висунули ідею призначення спеціального посланника для переговорів з Москвою, оскільки блок прагне відіграти певну роль у забезпеченні миру між Україною та Росією. Але ця ідея є суперечливою та пов’язана з ризиками – Путін запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який фактично десятиліттями перебував на зарплаті Кремля завдяки своїй роботі в ПАТ «Газпром».

Німеччина, Франція та Велика Британія, три найбільші економіки Європи, окремо обговорили стратегію залучення Путіна до мирних переговорів у координації з президентом України Володимиром Зеленським. Європейські чиновники бачать можливість залучити Путіна до переговорів, оскільки сили Кремля намагаються просунутися на полі бою, Україна посилила удари всередині Росії, а економічні витрати війни зростають.

Високопоставлені європейські чиновники прагнуть скоординувати свій підхід, оскільки війна переходить у нову фазу, і вони готуються до моменту, коли комунікація з Кремлем посилиться, сказав один із чиновників.

Мирна угода між США та Іраном, яка знизить ціну на нафту, також скоротить експортні доходи Росії від продажу енергоносіїв.

Путін відхилив усі заклики до припинення вогню, щоб дозволити мирні переговори, стверджуючи, що це дозволить Києву переозброїтися та посилити свою оборону, а також відкинув присутність європейських військ в Україні. Він хоче, щоб Україна, як умову будь-якої мирної угоди, відмовилася від території у східній Донецькій області, яку російські війська не захопили в боях з 2014 року, що Київ виключає.

Дипломатичні відносини між блоком і Москвою зіпсувалися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, і з того часу відбувалися лише спорадичні двосторонні контакти.

Відновлення розмови з Росією довгий час було табу, але відколи президент США Дональд Трамп розпочав мирні переговори з Путіним минулого року, європейці відчули тиск, щоб забезпечити собі місце за столом переговорів. Будь-яка угода про припинення війни в Україні матиме значні наслідки для власної безпеки ЄС.

Путін звинувачує ЄС

ЄС, який надавав фінансування та зброю Україні з початку війни, був значною мірою виключений з поточних мирних переговорів, що проводяться за посередництва США.

Однак, будь-яка потенційна зустріч з Путіним ризикує принести росіянам перемогу в пропаганді, особливо якщо вона відбудеться в Москві, де Кремль може контролювати хореографію.

Путін неодноразово заявляв, що Європа несе відповідальність за початок війни в Україні, підтримавши усунення підтримуваного Росією президента Віктора Януковича у лютому 2014 року. ЄС допоміг укласти угоду про припинення протестів проти режиму Януковича після смертельних зіткнень з поліцією, але угода швидко розпалася, і Янукович втік до Росії.

Путін також звинуватив Європу у використанні так званих Мінських угод 2014 та 2015 років, які мали на меті припинити бойові дії на сході України, як привід для переозброєння українських сил.