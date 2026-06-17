Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інформацію про підготовку в Китаї російських військових. Він заявив, що в Альянсі стежать за цими діями.

Його слова цитує Сlash Report.

Зокрема, журналісти запитали в Рютте щодо співпраці Китаю та РФ у підготовці на китайській території російських військових.

За словами Рютте, НАТО намагається детально відстежувати дії Пекіна.

“Ми не наївні. Ми ретельно стежимо за всім. Наразі я не можу розповісти вам більше, принаймні на цій відкритій пресконференції, але можете бути впевнені, що ми стежимо за кожним рухом”, – заявив він.

Як повідомляло ІншеТВ, Китай таємно готує військових РФ на війну в Україні. Спливла угода

І хоч У Китаї заперечують, що тренують російських військових, є дані, що підтверджують тренування.

Європейські спецслужби стверджують – Китай беззаперечно тренував російських операторів дронів