Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інформацію про підготовку в Китаї російських військових. Він заявив, що в Альянсі стежать за цими діями.
Його слова цитує Сlash Report.
Зокрема, журналісти запитали в Рютте щодо співпраці Китаю та РФ у підготовці на китайській території російських військових.
За словами Рютте, НАТО намагається детально відстежувати дії Пекіна.
“Ми не наївні. Ми ретельно стежимо за всім. Наразі я не можу розповісти вам більше, принаймні на цій відкритій пресконференції, але можете бути впевнені, що ми стежимо за кожним рухом”, – заявив він.
Як повідомляло ІншеТВ, Китай таємно готує військових РФ на війну в Україні. Спливла угода
І хоч У Китаї заперечують, що тренують російських військових, є дані, що підтверджують тренування.
Європейські спецслужби стверджують – Китай беззаперечно тренував російських операторів дронів