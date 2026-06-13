Як повідомляло ІншеТВ, Китай таємно готує військових РФ на війну в Україні. Спливла угода

І хоч У Китаї заперечують, що тренують російських військових, є дані, що підтверджують тренування.

Серед російських військових, які взяли участь у таємних навчаннях, що відбулися в Китаї наприкінці 2025 року, були військовослужбовці «Рубікону».

«Рубікон» («Центр перспективних безпілотних технологій») — це елітний, високотехнологічний та відносно автономний військовий підрозділ у складі Збройних сил РФ (підпорядкований військовій розвідці ГРУ), який спеціалізується виключно на бойовому застосуванні безпілотників та протидії українським дронам.

Основна увага під час навчань була зосереджена на використанні безпілотних систем, засобах радіоелектронної протидії дронам, а також сучасних симуляціях бойових дій. росіяни тренувалися як на віртуальних симуляторах, де бойові ситуації відпрацьовуються на екранах подібно до комп’ютерних ігор, так і практично — на дронових полігонах, розміщених у складських приміщеннях.

В обмін на це Китай виявив значний інтерес до західної військової техніки, що використовується в боях в Україні. За даними європейських розвідувальних служб, між москвою та Пекіном відбувається інтенсивний обмін інформацією щодо західних систем озброєння.

Особливо Китай цікавиться такими системами, як американська реактивна система залпового вогню HIMARS, системи ППО Patriot, німецькі бойові машини піхоти Marder та американські основні бойові танки Abrams, передавало ІншеТВ.

Тепер інформацію про те, що Китай тренував на своїй території сотні російських солдат, які потім брали участь у війні Росії проти України, підтверджена спеціальними службами Євросоюзу.

Про це кореспондентці “Європейської правди” в Брюсселі повідомив обізнаний з питанням високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Знайдені докази тренування Китаєм сотень військовослужбовців збройних сил Росії для подальшої участі в агресії проти України.

“Інформацію щодо тренування Китаєм російських солдатів підтвердили наші служби. Тренування відбувалося на кількох тренувальних базах у Китаї, його отримали сотні російських військових”, – заявив співрозмовник “ЄвроПравди”.

Він зауважив, що Китай заперечує факт навчання солдатів, які після цього опинилися на війні на території України, але ЄС має беззаперечні докази.

Посадовець ЄС повідомив, що стосунки ЄС та Китаю, і зокрема, це питання, обговорюватиметься міністрами закордонних справ Євросоюзу у понеділок, 15 червня.

Також будуть обговорені торговельні стосунки ЄС та Китаю, та, зокрема, залежність оборонної промисловості ЄС від китайських постачальників та можливість її припинення.