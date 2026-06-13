Білл Гейтс стверджує, що Епштейн намагався використати позашлюбні зв’язки проти нього. Мільярдер-філантроп свідчив у середу на закритих слуханнях у Конгресі щодо розслідування Міністерства юстиції справи Джеффрі Епштейна.

Про це пише The New York Times.

Білл Гейтс, співзасновник і філантроп Microsoft, заявив у середу комітету Конгресу, що сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн використав інформацію про свої позашлюбні зв’язки, «щоб чинити тиск на мене та змусити мене відновити з ним зв’язки» після того, як пан Гейтс почав розривати з ним зв’язки.

Пан Гейтс зробив свій коментар у вступній заяві до Комітету з нагляду Палати представників, який на закритих слуханнях поставив йому запитання про його стосунки з Епштейном. Комітет розслідує, як Міністерство юстиції проводило розслідування щодо Епштейна та осіб, пов’язаних з ним.

Представник Гейтса опублікував копію його заяви в середу напередодні слухань.

У своїй заяві Гейтс повторив свої попередні коментарі про те, що він шкодує про будь-які стосунки з Епштейном, але ніколи не бачив, щоб він займався будь-якою «злочинною діяльністю». Гейтс також сказав, що він «ніколи нікого не переслідував».

Викриття щодо взаємодії Гейтса з Епштейном почали з’являтися невдовзі після того, як Епштейна було заарештовано федеральною владою у 2019 році за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Ці викриття заплямували репутацію Гейтса, сприяли руйнуванню його шлюбу та спонукали його благодійний фонд цього року дозволити зовнішню перевірку його зв’язків з Епштейном.

«У моїй роботі репутація є основою для розвитку партнерських відносин, які рятують життя. Зустріч з Епштейном була серйозною помилкою в судженнях і поставила цю роботу під загрозу», – сказав Гейтс у своїй заяві. «Його поведінка суперечила всім моїм зусиллям зробити свій внесок у світ, де кожен має шанс жити здоровим і продуктивним життям».

Стосунки Гейтса з Епштейном розпочалися у 2011 році, приблизно через три роки після того, як опальний фінансист визнав себе винним у Флориді у домаганні проституції від неповнолітньої. Визнання провини відбулося після суперечливої ​​угоди про непереслідування з федеральними прокурорами, яка призупинила розслідування звинувачень у тому, що Епштейн регулярно сексуально домагався десятків дівчат-підлітків, деяким з яких було лише 14 років.

Коли його познайомили з Епштейном у 2011 році, Гейтс сказав, що йому слід було ретельніше дослідити чоловіка, з яким він зустрічався.

«Я пам’ятаю, що знав, що Епштейн раніше стикався з юридичними проблемами, але я не до кінця розумів масштаби злочинів, які він скоїв», – сказав він. «Я погодився на знайомство, не застосовуючи ретельної уваги, яку мав би».

До 2014 року Гейтс мав кілька зустрічей з Епштейном, головним чином для обговорення можливості створення так званого фонду, що консультується донорами, — різновиду благодійного фонду з податковими пільгами. Епштейн також обговорював фонд з банкірами JPMorgan Chase і сподівався отримувати гонорар у зв’язку зі своєю роботою. Але фонд так і не був створений, і до кінця 2014 року розмови Епштейна з Гейтсом з цього приводу здебільшого припинилися.

Гейтс сказав, що після того, як припинив співпрацю з Епштейном, він дізнався, що опальний фінансист намагався використати свої подружні проблеми, щоб отримати над ним вплив.

Сексуальний злочинець мав звичку збирати особисту інформацію про деяких людей, з якими він мав справу, щоб поставити себе в таке становище, що він знає про них певні речі.

«Як тепер бачить громадськість, виходячи з того, що було оприлюднено у файлах, Епштейн прагнув використати інформацію про мої зради», — сказав пан Гейтс у своїй заяві.

Комітет Палати представників вже опитав низку людей з оточення Епштейна, зокрема колишнього президента Білла Клінтона та магната роздрібної торгівлі Леслі Векснера. Комітет також запланував інтерв’ю з Джеймсом Стейлі, керівником з Уолл-стріт, який роками був головним адвокатом Епштейна в JPMorgan, та Леоном Блеком, мільярдером з приватного капіталу, який заплатив пану Епштейну 170 мільйонів доларів за послуги з оподаткування та спадщини.