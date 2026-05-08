В Україні щороку реєструються завізні випадки малярії, і, на жаль, Миколаївська область не є винятком. Більше того — в нашому регіоні існують усі передумови для можливого виникнення та розповсюдження місцевої малярії.

Згідно повідомлення, фахівці паразитологічної лабораторії Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України постійно здійснюють моніторинг ситуації.

«Результати спостережень свідчать, що в області наявні переносники малярії — комарі роду Anopheles (зареєстровано 7 видів); близько 65% водойм є придатними для розвитку малярійних комарів; за останнє десятиліття епідемічний сезон подовжився майже на місяць», – зазначили в МОЦКПХ, додавши, що що також в області виявлено 38 видів немалярійних комарів.

Спеціалісти кажуть, що найчастіше завізні випадки фіксуються серед людей, які відвідували тропічні країни, – туристів, моряків, пілотів, бізнесменів. Тож перед поїздкою в ендемічні країни рекомендують обов’язково звернутися до лікаря та розпочати профілактичний прийом препаратів; використовувати засоби захисту від укусів комарів; після повернення — повідомити сімейного лікаря; протягом 3 років при будь-якому захворюванні нагадувати лікарю про перебування в тропіках.

