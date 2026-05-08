Торговий суд США завдав ще одного удару по митній стратегії президента США Дональда Трампа, ухваливши, що його останні 10-відсоткові тимчасові глобальні мита необґрунтовані відповідно до торговельного законодавства 1970-х років, але заблокував введення мит лише для двох приватних імпортерів та штату Вашингтон, повідомляє Reuters, пише УНН.

Рішення Суду з міжнародної торгівлі США, ухвалене більшістю голосів 2-1, залишає тимчасові мита в силі для решти імпортерів до розгляду апеляції адміністрації Трампа. Очікується, що їх дія закінчиться у липні.

Суд ухвалив, що запровадження Трампом мит відповідно до статті 122 Закону про торгівлю США 1974 року було неправильним. Один із суддів заявив, що передчасно визнавати перемогу позивачів.

Хоча це рішення стосується низки мит, термін дії яких закінчується приблизно через два місяці, воно знаменує собою ще один серйозний удар по амбіціях Трампа щодо глобальних мит і було ухвалено за тиждень до його запланованого обговорення торгової напруги з главою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Це створює ґрунт для ще одного затяжного судового позову з приводу повернень від мит на мільярди доларів через три місяці після того, як Верховний суд США скасував масштабні глобальні мита Трампа, введені відповідно до закону про надзвичайний стан.

Трамп звинуватив в ухвалі торгового суду “двох радикальних лівих суддів”.

“Отже, мене нічого не дивує у судах. Мене нічого не дивує, – сказав він журналістам після огляду проєкту реконструкції басейну у Вашингтоні. – Ми отримуємо одне рішення, а робимо це по-іншому”.

Адміністрація Трампа, як і раніше, має намір відновити введення масштабних мит на товари основних торгових партнерів, використовуючи третій закон, який витримав численні юридичні перевірки, – статтю 301 Закону про торгівлю 1974 року, яка регулює несумлінну торговельну практику. На цей час проводяться три розслідування щодо мит відповідно до статті 301, які мають завершитися у липні.