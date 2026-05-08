Перехід українських атомних електростанцій на паливо американської Westinghouse Electric Company охоплює всі вітчизняні АЕС, однак відбувається поступово. Про це пише Кореспондент.

Вказано, що зараз частина енергоблоків працює у змішаному режимі з використанням палива різних виробників. У компанії наголошують, що це не впливає на безпеку експлуатації енергоблоків, а процес повного переходу на американське паливо триває.

Першою електростанцією в Україні, де паливо Westinghouse частково або повністю використовується на всіх енергоблоках, стала Рівненська АЕС.

Як повідомив директор РАЕС Тарас Ткач, наступним етапом співпраці станції з Westinghouse Electric Company має стати перехід на 18-місячний паливний цикл, що дозволить підвищити ефективність роботи енергоблоків.

Водночас енергоблок №3 Південноукраїнської АЕС уже повністю перейшов на паливо Westinghouse. За даними НАЕК Енергоатом, випробування американського палива на цій станції розпочалися ще у 2005 році, а отриманий досвід згодом став основою для масштабування цього підходу на інші українські АЕС.

На Хмельницькій АЕС перехід на американське паливо також перебуває в активній фазі. Як зазначають в Енергоатомі, енергоблоки станції наразі частково або повністю завантажені паливом Westinghouse, а заміна паливних збірок відбувається поступово, відповідно до технологічних циклів.

У Енергоатомі також розповіли, що перехід на американські технології є лише частиною ширшої трансформації галузі. Зокрема, у 2025 році українське підприємство Атоменергомаш отримало сертифікацію Westinghouse Electric Company як постачальник компонентів для ядерного палива.

Крім того, у березні цього року Кабмін схвалив будівництво в Україні заводу з виробництва тепловидільних збірок для АЕС, що має дозволити локалізувати частину виробництва ядерного палива в країні.