Україна замовила Rheinmetall постачання далекобійних артилерійських боєприпасів. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Замовлення включає 155-мм артилерійські снаряди та метальні заряди вартістю невелику п’ятизначну цифру. Вартість контракту, яка буде визнана у другому кварталі 2026 року, становить десятки мільйонів євро. Виробництво вже розпочато, а виконання контракту заплановано на перший квартал 2027 року.

Боєприпаси виготовляються на заводі Rheinmetall Expal Munitions в Іспанії. Снаряди ER02A1 B/B та метальні заряди M203 вже використовуються різними країнами НАТО. Вони можуть стріляти з широкого спектру 155-мм систем зброї та забезпечують велику дальність стрільби та високу ефективність.

Rheinmetall продовжує значно інвестувати в розширення потужностей існуючих підприємств та створення нових виробничих майданчиків, щоб задовольнити зростаючий попит на сучасні 155-мм снаряди та метальні заряди. Rheinmetall є одним з провідних світових виробників боєприпасів великого калібру. Технологічна група з Дюссельдорфа розширює свої виробничі потужності з 2022 року та має на меті виробляти близько 1,5 мільйона 155-мм артилерійських снарядів на рік до 2030 року.