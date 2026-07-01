Поки сусідні країни масово купують кліматичну техніку, німецькі домогосподарства й далі обходяться без неї. Причини не лише в економіці, а й у законодавстві, архітектурі та звичках.

Лише близько 6% домогосподарств у Німеччині мають стаціонарні кондиціонери, попри регулярні хвилі спеки в Європі.

Про це пише НП.

Головні причини — орендне законодавство, високі тарифи на електроенергію та архітектурні традиції енергоефективного будівництва. Через зміну клімату попит на охолоджувальну техніку поступово зростає, а влада обговорює фінансування систем для лікарень і шкіл із живленням від сонячних панелей.

Останні роки хвилі аномальної спеки регулярно накривають Європу, де Німеччина залишається одним із найменш «охолоджених» регіонів континенту.

У цій країні стаціонарні кондиціонери встановлені лише в 6% домівок. Замість масової закупівлі кліматичної техніки місцеві жителі покладаються на перевірені роками альтернативні способи боротьби зі спекою. Фахівці пояснюють це поєднанням кількох факторів одночасно.

Чому законодавство Німеччини забороняє кондиціонери?

Головна причина – понад половина населення країни проживає в орендованому житлі, а тамтешні закони суворо обмежують право орендарів втручатися в конструкцію будівлі. Щоб встановити кондиціонер, необхідно отримати дозвіл власника помешкання, погодження ради співвласників будинку та схвалення місцевого архітектурного бюро.

У історичних кварталах вимоги ще жорсткіші: розміщення зовнішніх блоків на фасадах заборонене заради збереження автентичного вигляду будівель. До того ж пристрій має відповідати закону про тишу Ruhezeit — сусіди мають законне право поскаржитися на шум від компресора.

Кондиціонери у Німеччині невигідні?

Фінансовий аспект тут має не менше значення. Тарифи на електроенергію в Німеччині — одні з найвищих у Євросоюзі, тож робота потужного приладу впродовж літа додає до комунальних рахунків сотні євро.

До того ж послуги монтажу кліматичних систем нерідко коштують дорожче за сам пристрій.

Більшість мешканців вважають подібні витрати невиправданими, адже період сильної спеки в країні триває в середньому – два-три тижні на рік.

Як будинки рятують німців від спеки ?

Німецькі будівлі вирізняються потужною теплоізоляцією, яка взимку зберігає тепло, а влітку перешкоджає перегріву приміщень.

Замість кліматичної техніки тут застосовують перевірені побутові хитрощі. Зовнішні захисні жалюзі Rolläden опускають зранку, ще до того як сонце нагріє склопакети. Не менш популярна практика — Stoßlüften, або залпове провітрювання: вікна навстіж відчиняють на 10-15 хвилин пізно вночі чи на світанку, щоб впустити прохолодне повітря, а протягом дня тримають їх щільно зачиненими разом зі шторами.

Німці бояться протягів і кондиціонерів

Свою роль відіграє й менталітет. У німецькому суспільстві досі живе переконання, що штучне охолодження та протяги провокують застуди, біль у шиї та проблеми із судинами. Додатковим бар’єром є висока екологічна свідомість громадян: кондиціонери тут сприймають як «ворогів довкілля» через значний вуглецевий слід і надмірне навантаження на ресурси планети.

Хай там як, але кліматичні зміни змушують країну поступово переглядати звички. Попит на мобільні та стаціонарні охолоджувальні системи повільно, але зростає.

Урядовці дедалі частіше обговорюють фінансування систем охолодження для лікарень, шкіл та будинків для літніх людей — щоправда, з обов’язковою умовою живлення від сонячних панелей.