Рух SPD «Свобода і пряма демократія» в Чехії, що входить до владної коаліції, хоче, щоб президента України Володимира Зеленського, за прикладом Польщі, позбавили найвищої чеської державної нагороди — «Ордена Білого лева».

Про це повідомляє Zn.ua з посиланням на ČESKÉ NOVINY.

Голова партії PRO, депутат фракції SPD у Палаті депутатів, Їндржих Райхл заявив журналістам, що це має вдбутися за прикладом Польщі, де президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського «Ордена Білого Орла» у відповідь на те, що той присвоїв підрозділу українських спецпризначенців назву «Героїв Української повстанської армії».

Райхл заявив, що SPD хоче винести цю тему на коаліційну раду. На думку SPD, Палата депутатів має запропонувати президенту позбавити Зеленського ордена:

«Ми не можемо мовчати, коли наш найвищий державний орден має людина, яка називає військові підрозділи на честь нацистських потвор», — заявив Райхл.

Зеленський отримав чеський «Орден Білого лева» у жовтні 2022 року від тодішнього президента Чехії Мілоша Земана.

Головною підставою для нагородження Земан тоді назвав «його мужність і відвагу, з якими він відкинув американську пропозицію надати йому безпечний прихисток і залишився в Києві, де тоді тривали бої» після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Речник президента Войтех Шеліга у відповіді на запит заявив, що ані Конституція, ані закон не надають главі держави повноважень ухвалювати рішення про позбавлення державної нагороди.

За його словами, це можливо лише на підставі остаточного рішення суду:

«Державна нагорода, вручена або присвоєна президентом республіки, може бути відібрана лише на підставі остаточного рішення суду, який призначить покарання у вигляді втрати почесних звань і нагород.



За законом, таке покарання може бути призначене в разі засудження до безумовного позбавлення волі щонайменше на два роки за умисний злочин, скоєний з особливо ганебних мотивів».

Пропозицію SPD розкритикували деякі опозиційні політики.



Депутат «Християнсько-демократичного союзу» Беньямін Чінчіла сподівається, що представники «Автомобілістів» і руху ANO матимуть достатньо здорового глузду, щоб її не підтримати.

Перед засіданням Палати депутатів він заявив журналістам, що його однопартійці будуть категорично проти:

«Я вважаю це справді боягузливою ганьбою, яка точно відповідає стилю роботи SPD», — сказав інший депутат від «Християнсько-демократичного союзу» Вацлав Платенік.

«Знімання прапорів і позбавлення нагород — усе це супроводжується ненависною узагальнювальною риторикою.

Ось уся ця безславна політика SPD у двох словах.

Ось на що вони спромоглися, коли після років у заслуженому політичному підвалі їх витягнув до влади прем’єр Андрей Бабіш (ANO)», — написав у соцмережі X голова руху STAN «Старости і незалежні» Віт Ракушан.

«SPD хоче позбавити Володимира Зеленського «Ордена Білого лева». Я б радше з’ясовував, чи не варто обмежити дієздатність деяких її представників. Вона їм, вочевидь, і так не потрібна, коли інструкції надходять просто з Москви, а вони потім лише слухняно їх відтворюють», — написав заступник голови чеської правоцентристської партії TOP 09 Марек Женішек.