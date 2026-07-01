Серед версій загибелі командира 154 окремої механізованої бригади, полковника Володимира Кононнікова, якого нещодавно знайшли мертвим, розглядають убивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону в коментарі для «Суспільного».

Там розповіли, що тіло Кононнікова з наскрізним вогнепальним пораненням у лівій скроневій ділянці виявили 28 червня 2026 року о 7:38. Той перебував на відкритій місцевості поруч із лісосмугою поблизу одного з населених пунктів Запорізької області, поряд із ним знайшли його особистий пістолет.

Місце події оглянули, нині допитують військовослужбовців. Також призначили судово-медичні та балістичні експертизи, зокрема посмертну судово-психологічно-психіатричну експертизу.