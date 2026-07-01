Відключення світла можуть тривати до 5 год на день через погіршення погоди та зниження сонячної генерації.

Найважча ситуація спостерігається на Івано-Франківщині, а також у постійно обстрілюваних Миколаєві та Одесі, тоді як столицю поки що рятують перекиданням енергії, пояснив у ефірі Вечір.LIVE Станіслав Ігнатьєв.

Київ також тут не в кращій ситуації, на рівні 3-4 годин у вечірні години ми будемо мати потенційно відключення. Енергетики намагаються зараз перекидати живлення на столицю по аварійних схемах від Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій.



Зараз в багатьох регіонах у ранкові та вечірні години можуть бути відключення по 1-2 години, проте до пʼятниці імпорт має стабілізувати ситуацію, запевнив експерт.