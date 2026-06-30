У Миколаєві поліція встановлює обставини стрілянини, внаслідок якої загинули двоє іноземців.

Подія сталася сьогодні на пр. Героїв України.

Зі слів очевидців, під час руху автомобіля Opel пролунало кілька пострілів, після чого транспортний засіб виїхав на регульоване перехрестя.

За попередньою інформацією, в автомобілі Opel перебували троє громадян інших країн. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули. Третього учасника події поліцейські затримали. З автомобіля вилучено зброю.

Поліцейські забезпечують охорону місця події та проводять першочергові слідчі дії. На місці працюють слідчі поліції, криміналісти та оперативники.

Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.