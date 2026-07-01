Обіцянки міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова російському диктатору Володимиру Путіну, що до листопада окупанти зможуть переломити ситуацію щодо українських дальнобійних ударів, навряд чи будуть виконані.

Про це сказав у коментарі УНІАН керівник безпекових програм Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” Павло Лакійчук.

Експерт висловився щодо зустрічі Бєлоусова з російськими “воєнкорами”, де йшлося про те, що до листопада РФ має перехопити домінування над Україною у сфері безпілотних систем. Він зазначив, що Росія може посилити ППО, але, якщо враховувати площу, яку треба прикрити, то це все важко реалізувати.

За його словами, вперше міф про “непереможність” російського ППО був зруйнований у 1987 році, коли юний німецький пілот-аматор Руст пролетів кілька округів з протиповітряною обороною та приземлився посеред Червоної площі.

“Тоді легенда зруйнувалася. Позаминулого року майже всі в світі, в тому числі Україна, вважали, що російська система ППО надпотужна та її подолати неможливо, але після того як спробували, то знову міф рухнув. Тепер питання, наскільки ми можемо це масштабувати”, – сказав Лакійчук.

За його словами, зараз Україна здійснює заходи по масштабуванню засобів ураження.

“Росіяни можуть посилити свою ППО, можуть залучити технології, які ми вже сьогодні застосовуємо, але це не значить, що система буде непробивна. Хоча б тому, що Росія велика й закрити все повністю не реально”, – наголосив Лакійчук.

Подальший сценарій повітряної війни

За його словами, якщо говорити про подальший сценарій повітряної війни, то він ясно проглядається:

“Зараз Україна і противник поводить стратегічну повітряну операцію з приблизно схожими цілями, спрямовану в глибину території. І її перспективи в принципі зрозумілі – нарощування потужності і дальності ударів. Зеленський каже, що в України незабаром буде балістика. А це – серйозна зміна в ситуації. Росіяни говорять також про збільшення долі балістики”.

Він додав, що не бачить серйозної “вундервафлі” у противника, яка б зламала розклад сил на його користь, окрім застосування тактичної ядерної зброї.

“З нашої сторони – величезні можливості для розвитку. По дальності ураження Україна має по суті однакові спроможності з Росією. Якщо накриємо Омський НПЗ, то можна буде казати, що б’ємо на повну глибину. Це стратегічна концепція”, – додав керівник безпекових програм Центру глобалістики “Стратегія ХХІ”.

Наземні бойові дії можуть припинитися вже через рік

За словами Лакійчука, друга складова – це мідлстрайки і дрони на фронті.

“Їхня задача не в тому, щоб Крим відвоювати, а збити наступальний потенціал росіян і знекровити противника. Залишити війська РФ, які ведуть бойові дії, без боєприпасів, ПММ, харчів, підмоги, евакуації. Тоді росіяни будуть як рука, перетягнута джгутом, котра відмирає і воювати не може”, – сказав Лакійчук.

Він зазначив, що поки це виконується українською стороною успішно й якщо так далі продовжуватиметься, то Україна сформує таку буферну зону, що путінські війська не зможуть воювати. Він додав, що за рік може утворитися така зона кілометрів 200 з нашого і ворожого боку, і тоді там питання піхоти не стоятиме.

“Це призведе до того, шо наземні бойові дії стухнуть самі по собі. Буде припинення вогню. Варіант не найкращий, але це може бути свідомий чи не свідомий шлях до припинення бойових дій на землі. Зараз це початкові етапи і прогнозувати складно, але, в принципі, може йтися про півроку, рік”, – додав Лакійчук.